Novità al centro trasfusioni. In arrivo tre medici e ampliata l’attività clinica

Potenziata l’attività del centro donazioni sangue, dell’ambulatorio trasfusionale e del centro emostasi. Da poche settimane, l’ospedale di Sesto San Giovanni ha aperto le porte ai donatori tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Si passa così da 3 a 5 giorni di servizio per raggiungere la quota di 80 donazioni alla settimana. "Grazie alla collaborazione con le Avis, possiamo garantire almeno una ventina di donazioni in più ogni settimana e speriamo di poter continuare a incrementare questa preziosa e indispensabile attività", ha commentato Davide Zenoni, direttore del servizio Immunoematologia e Medicina trasfusionale Simt dell’Asst Nord Milano.

Grazie all’intenso lavoro di riorganizzazione e all’arrivo di 3 nuovi medici è stata ampliata anche l’attività clinica. L’ambulatorio trasfusionale estenderà la sua attività con appuntamenti pomeridiani per infusioni di ferro e salassi. Per prenotare donazioni o visite nell’ambulatorio trasfusionale basta chiamare lo 02-57999219 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle15. Per le visite è necessario essere in possesso di impegnativa per prima visita ematologica e infusione di farmaci o salasso. All’interno del Simt è già attivo l’ambulatorio emostasi per la gestione della terapia anticoagulante.

"Sono oltre 900 i pazienti già in carico nel nostro centro in terapia con anticoagulanti vitamina K dipendenti e mensilmente eseguiamo circa 30 prime visite per pazienti che necessitano di farmaci anticoagulanti - ha spiegato Anna Maggioni, referente del servizio -. Con il potenziamento dell’attività riteniamo di poter diventare un punto di riferimento sul territorio per le gestione di queste terapie". Le prime visite di emostasi si prenotano attraverso il Cup regionale (800.638.638): è necessario essere in possesso di impegnativa per prima visita sorveglianza terapia anticoagulante. "Esprimo grande soddisfazione per la riorganizzazione delle attività del Simt e ringrazio tutto il personale sanitario per l’impegno e il desiderio di crescere insieme che sta dimostrando quotidianamente - ha concluso Valentina Bettamio, direttore sanitario dell’Asst Nord Milano -. I dati lo confermano: il servizio sta svolgendo un’attività importante non solo per i cittadini di Sesto San Giovanni ma per tutta l’area Nord Milano".