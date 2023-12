Noverasco rischia di perdere la storica linea 99 dell’Atm

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è emerso il problema della "99", storica linea dell’Atm che collega Noverasco a Milano. Un servizio di trasporto molto utile e storico per chi vive nella frazione di Opera, usato da studenti e lavoratori. Sarà eliminata per tagliare i costi. Del taglio della linea 99 se ne parla da anni, ma ora sembra certa. Dovrebbe arrivare una volta sistemata la questione attraversamento pedonale della frazione. Gli autobus infatti evitano l’attraversamento della Valtidone a molti dei pendolari diretti a Milano in quanto entrano nel quartiere dallo scavalco automobilistico che fa capolinea allo Sporting e poi riprendono la strada per Milano imboccando via Ripamonti. Per le opposizioni "il quartiere di Noverasco è sempre più abbandonato e bistrattato. Le promesse restano sempre sulla carta". Mas.Sag.