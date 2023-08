"Novate Milanese: Prevenzione mancata, cede lo storico tasso e 4 auto vanno distrutte"

Cede lo storico tasso in piazza Martiri della Libertà. Ancora una volta, sono bastati dieci minuti di intensa pioggia e forte vento per causare danni. Mentre in alcune zone, vicino al supermercato Famila sono caduti alcuni rami, l’albero di piazza ha schiacciato quattro automobili. Una scena simile si era verificata il 24 luglio, quando anche Novate era stata colpita da un nubifragio. Dalla stessa pianta si era staccato un grosso ramo dalla parte della strada, andando ad appoggiarsi su un paio di auto parcheggiate. Sabato pomeriggio si è spezzato un pezzo di tronco e relativi rami, che sono finiti su quattro automobili, spaccando i vetri e ammaccando le carrozzerie. Per fortuna in quel momento non passavano persone sul marciapiede della piazza e non ci sono stati feriti. Sul posto sono subito intervenuti passanti, negozianti e poi la polizia locale e la protezione civile, che ha provveduto a liberare il tronco dell’albero da alcuni grossi rami rimasti a penzoloni e a tagliare i pezzi di legno per poterli trasportare con più facilità. Al momento la zona è transennata e seguiranno successivi interventi. "Il 24 luglio il nubifragio ha provocato molti danni e siamo subito partiti con gli interventi per mettere in sicurezza le aree. Nei prossimi giorni verificherò la relazione dell’agronomo e vedremo come comportarci con quel tasso", commenta la sindaca Daniela Maldini. "Guardando bene, l’albero aveva avuto una potatura sballata e teoricamente l’agronomo a cui fa riferimento il Comune avrebbe dovuto fare un’analisi dell’albero. Non in questo mese. Da anni. Non è stato fatto un lavoro di prevenzione e secondo noi andava già curato da tempo. Non capiamo come mai nello stesso giardinetto, un po’ di anni fa è stato tagliato un tasso che invece, almeno nella parte bassa, era sano", concludono dalla associazione “All’ombra dell’albero“. Davide Falco