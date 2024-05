Notte in palestra per 15 persone. Bambini e ragazzi saltano le lezioni

Il maltempo di mercoledì ha continuato a far sentire i suoi effetti anche nei Comuni del Sud-Est Milanese, a loro volta interessati da ulteriori precipitazioni nella giornata di ieri. Scuole chiuse ieri a Settala, dove il sindaco Andrea Carlo ha emesso un’ordinanza, in via cautelativa, estesa a ogni istituto di ordine e grado, compreso l’asilo nido del paese. Chiusi anche l’agri-asilo e l’agri-scuola di Cascina Cappuccina a Melegnano, dove mercoledì 16 bambini – insieme al personale delle cooperative Eureka e Praticare il futuro – sono stati evacuati dopo che il livello della Vettabbia, cresciuto sensibilmente sull’onda delle piogge insistenti, è arrivato a lambire il ponticello di accesso alla zona. Nella giornata di oggi a San Giuliano resteranno chiuse la primaria e la media di via Bezzecca, a Sesto Ulteriano, a causa di un guasto alla rete fognaria che ha causato l’allagamento della cucina e del locale mensa.

A Tribiano nella serata di mercoledì sono stati evacuati alcuni nuclei familiari – per un totale di 20 persone –, tra quelli più vicini all’Addetta, il canale che scorre in paese e il cui livello destava preoccupazioni. Quindici degli sfollati, tra i quali un’anziana e cinque minori, hanno trascorso la notte nella palestra comunale, temporaneamente adibita a dormitorio grazie anche al contributo di alpini e protezione civile. Nella mattinata di ieri queste persone hanno potuto far ritorno nelle rispettive abitazioni, ma la palestra comunale è rimasta attrezzata per eventuali nuove emergenze, come confermato dal sindaco Roberto Gabriele.

Sul fronte della viabilità, alcune delle strade che, in via precauzionale, mercoledì erano state chiuse al transito sono rimaste off limits anche ieri: è il caso della vecchia Cerca, tra Vizzolo Predabissi e Melegnano.

Intanto, nelle campagne si contano i danni. I timori riguardano soprattutto le coltivazioni di orzo, grano e pomodoro. "Prima la siccità, poi le piogge incessanti: l’emergenza climatica continua a investire l’agricoltura e complica la situazione di raccolti e semine", dichiara Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.