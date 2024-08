Milano sicura ad agosto, notti di controlli nelle zone calde della movida e dello spaccio

Milano, 11 agosto 2024 – Nella serata di ieri a Milano, i Carabinieri delle Compagnie Milano P.ta Monforte e P.ta Magenta, con il supporto del Nucleo Radiomobile e di un’unità antidroga del Nucleo cinofili, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di via Padova e viale Monza hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne gambiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per stupefacenti, poiché trovato in possesso di 11 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 38 grammi. e di 285 euro in banconote di vario taglio. Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori due 23enni egiziani trovati entrambi in possesso di 0,50 gr. di hashish.

Controlli area della movida

Nella notte, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario nelle aree della movida meneghina, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con il supporto di personale della Compagnia P.ta Magenta e del 3° Reggimento Lombardia, hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 18enne marocchino, già gravato dal divieto di dimora nel Comune di Milano per il medesimo reato, il quale è stato anche deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e rissa; il giovane infatti è stato fermato in piazza IV Novembre mentre partecipava ad una rissa con circa dieci persone, tutte allontanatesi all’arrivo degli operanti, e, durante le fasi di identificazione, ha minacciato gli operanti con un coccio di bottiglia e colpito al volto uno dei militari. Nel corso del servizio sono stati denunciati: per ricettazione un 30enne sudanese, in possesso di alcuni capi di vestiario di varie marche con ancora la placca antitaccheggio, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 31enne tedesco poiché è risultato che non aveva ottemperato ad un provvedimento di allontanamento imperativo per motivi di P.S. dal territorio nazionale e per danneggiamento un 31enne pakistano che, in via Andrea Doria, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era introdotto all’interno di un veicolo infrangendo un finestrino ed addormentandosi all’interno. Nel medesimo contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un italiano 53enne ed un ecuadoregno 40enne che è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente ed inottemperanza all'alt.

Arresto

Nel corso del fine settimana infine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Milano P.ta Sempione hanno arrestato per tentato furto con strappo e resistenza a Pubblico Ufficiale un 23enne egiziano, con precedenti di polizia ed irregolare, che, all’interno della fermata della metropolitana linea gialla “Zara” aveva tentato di strappare una collanina ad una donna peruviana, senza riuscirci. Il giovane si era poi allontanato venendo rintracciato e fermato sulla banchina nella direzione contraria, dopo aver opposto resistenza ai militari. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello di circa 10 centimetri e due collanine rotte. Nessun ferito. Numerosi poi sono stati i controlli alla circolazione stradale che hanno portato, per guida sotto l’influenza dell’alcol, al deferimento di 5 soggetti ed all'irrogazione di sanzione amministrativa a carico di altre 3 persone e di 2 giovani in quanto neopatentati. Sono state infine 8 le persone sanzionate per guida senza patente.