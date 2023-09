Notte bianca, musica e maxi-paella in piazza

Il primo evento della Festa di Corsico ha portato in piazza oltre cinquecento persone, con lo spettacolo di circo acrobatico che si è svolto venerdì scorso. Tanta partecipazione anche all’opera lirica all’aperto nello scorso weekend e allo spettacolo per bambini al parco Cabassina. Ci sono ancora tanti eventi in programma, fino al 17 settembre. Venerdì sera la compagnia Teatro in Mostra mette in scena in via Cavour, alle 21, "Divorzio all’italiana". In contemporanea, all’anfiteatro Verdi, i giovani del territorio possono mettere in mostra il proprio talento musicale con il contest delle band. Weekend ricco: sabato notte bianca con giochi per bambini e adulti, poi spettacolo comico, live painting dell’artista Sandra Rettori e spettacolo musicale "Da Lucio a Lucio", un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

E ancora, laboratori per bambini, spettacoli di magia, festa dello sport (domenica) e lezioni per imparare a parlare in pubblico e per diventare bravi fotografi. Domenica, dalle 11.30, show cooking spagnolo di Sabor Catalan in via Cavour e poi si gusta la paella in piazza. "I primi eventi della Festa di Corsico hanno raccolto molta partecipazione - commenta il sindaco Stefano Martino Ventura -, segnale che la comunità ha voglia di divertimento attraverso iniziative ed eventi di qualità, pensati per tutti. Abbiamo aperto la festa con l’inaugurazione del nido Monti. Ora ci aspettano altri dieci giorni di appuntamenti". Da segnare in calendario, per settimana prossima, gli spettacoli speciali per i bambini a partire dai 4 anni al parco Giorgella, su prenotazione. Fr.Gr.