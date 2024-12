Nonna Teresa festeggia cento anni

Alla Casa di riposo San Giuseppe - Opera don Guanella, nella mattinata di ieri è stata festeggiata una nuova centenaria, Teresa Valli (nella foto). L’anziana castanese ha ricevuto, per l’occasione, la visita della nipote Simona e di altri parenti. Al momento di festa era presente anche l’assessore Licia Colombo, che ha voluto complimentarsi e congratularsi con l’anziana ospite e omaggiarla a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità. La signora Teresa, originaria di Castano, è molto attiva e le piace, come ricordano dalla struttura, mettersi in gioco nelle varie iniziative e attività di gruppo che vengono proposte dalle educatric. Per tanti anni ha lavorato alla tessitura Rudoni.