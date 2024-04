Non una semplice area verde: è la “Besozza” . Sa accontentare le esigenze di persone di ogni età

Il parco della Besozza ospita svariati laghetti. Il più grande è il Lago Malaspina, ma il più conosciuto è il Lago Artificiale, in cui gli appassionati possono assistere o partecipare alle gare di modellini di barche a vela. Si può anche dar da mangiare a piccoli animali, come conigli, anatre, lepri e molti altri.

Nell’area del "Bosco" sono presenti numerose specie di alberi; il più diffuso, che si trova in ogni angolo dell’estesa area verde, è il Celtis Australis; crescono anche querce, pioppi, castagni, cipressi e ulivi, che ogni anno donano un po’ di colore.

Inoltre possiamo trovare postazioni di allenamento costituite da numerose attrezzature per tenersi in forma come la barra per le trazioni, la panca per gli addominali e molti altri attrezzi. Queste aree di allenamento si sviluppano per tutto il parco, più che altro in zone con erba bassa, sono accessibili a tutti e sono gratuite.

Nel parco inoltre si possono trovare spazi dedicati ai cani e il ristobar con centro cinofilo "La tribù del Parco"; qui, finita la passeggiata, ci si può fermare a rifocillarsi insieme ai propri bambini e amici a quattro zampe; per questi ultimi è disponibile un servizio di asilo diurno con percorsi educativi appositi: sì, perché anche i cani possono essere educati a socializzare tra loro e con i propri amici umani.