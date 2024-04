Non paga il debito, massacrato. Quattro persone in manette per tentata estorsione e rapina

Non aveva onorato un debito. Perciò un giovane di Tribiano è stato minacciato e malmenato a più riprese dai suoi creditori, ora arrestati dai carabinieri. In manette sono finite quattro persone, tutti 30enni italiani residenti nel Sud Milano, ritenuti gravemente responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione, rapina, lesioni e danneggiamento. Gli arresti, a opera dei carabinieri della compagnia di San Donato, sono stati eseguiti lo scorso 30 marzo, in ottemperanza a una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Lodi.

L’indagine è scaturita dalla denuncia della stessa vittima che, stanca di subire soprusi e pressioni, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri di Paullo e ha vuotato il sacco. Il giovane, in particolare, ha raccontato di essere stato oggetto, da parte dei 4 poi assicurati alla giustizia, di ripetute minacce e vessazioni, sfociate in veri e propri atti intimidatori e pestaggi. I fatti, maturati in un contesto legato allo spaccio di droga, si sono consumati tra novembre 2023 e marzo 2024. Un periodo nel quale, per altro, uno degli aguzzini si trovava agli arresti domiciliari per reati precedentemente commessi; la misura cautelare tuttavia non gli ha impedito di mettere a segno, insieme ai complici, violenze fisiche e pressioni psicologiche ai danni della vittima.

Le indagini dell’Arma, che si sono sviluppate attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi dei tabulati telefonici, hanno portato all’individuazione dei colpevoli. Nel corso delle perquisizioni legate a quest’inchiesta, inoltre, i carabinieri hanno complessivamente trovato e sequestrato 8 chili di hashish e circa 6mila euro in denaro contante. L’episodio riporta in primo piano il tema dello spaccio di droga nel Sud Milano. Un territorio che, anche per la sua conformazione geografica, si presta a scambi, compra-vendite e transiti di merce. Numerosi i blitz anti-droga che i carabinieri della Compagnia di San Donato hanno eseguito nel tempo e che hanno portato al sequestro di quantitativi, anche corposi, di stupefacente.