"Non mi definisco un romantico ma so cosa vuol dire amare"

Dal 2015 lo scrittore romano colleziona con i suoi romanzi un’enorme schiera di lettrici affezionate. È ora in libreria con “Tutta la verità, nient’altro che una bugia”.

Come si sviluppa la sua carriera di scrittore?

"Per me scrivere è sempre stata una necessità. Ho iniziato componendo testi per le mie canzoni rap e nel 2012 ho aperto un blog. Proprio da quel blog è nato il mio primo romanzo “Davanti agli occhi”, uno straordinario successo".

A chi si rivolge quando scrive?

"Le mie storie sono universali. Viste le tematiche, attraggono soprattutto donne che riescono a immedesimarsi con i personaggi a cui do vita. I miei ultimi romanzi sono riusciti a conquistare un pubblico più eterogeneo, compresi molti uomini".

Le storie sono realistiche?

"Si, credo sia inevitabile. In ogni racconto c’è un po’ della mia vita: è difficile descrivere delle emozioni se non le hai provate".

Il tema del nuovo romanzo?

"Parla di sentimenti ma non lo definirei un romanzo sentimentale, io stesso so cosa vuol dire amare ma non sono il classico romantico. Il punto di forza della storia credo siano gli spaccati di realtà in cui i personaggi raccontano l’amore e il sesso dal punto di vista maschile e femminile".E.C.