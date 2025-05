"Non esistono ragazzi cattivi". Don Burgio in parrocchia

"Non esistono ragazzi cattivi", don Claudio Burgio ospite della parrocchia, parlerà all’oratorio di Vaprio dell’esperienza di Kayros, la comunità di Vimodrone per ragazzi in difficoltà, che ha fondato 25 anni fa. Il sacerdote è cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Al pubblico racconterà la straordinaria avventura di educatore che in tanti anni l’ha portato "a successi e insuccessi" sempre e solo cercando di costruire un percorso di rinascita accanto a tanti adolescenti che "per la mentalità comune sono solo dei delinquenti", ma per lui "sono ragazzi e basta", da amare, accogliere e sostenere. Appuntamento all’8 maggio alle 20.45. Ingresso libero (via Oratorio 3). Bar.Cal.