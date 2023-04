Non avere tempo lo status symbol contemporaneo

Agostino

Picicco

Il nuovo status symbol: non avere tempo. Recenti studi universitari hanno rilevato un nuovo stile di vita, che riguarda il tempo: se in passato l’ozio era considerato un privilegio di pochi (benestanti sfaccendati), oggi essere molto impegnati è indice di rilevante apprezzamento da parte del mondo. Sin da piccoli l’agenda (non più cartacea ma su tablet) deve essere piena: corsi, riunioni, appuntamenti, partecipazione ad eventi, cene, pranzi, aperitivi, colazioni, caffè. Ogni occasione è buona per … dedicare tempo agli altri? Forse. Ma sicuramente per toglierlo a se stessi. Non che una vita dinamica, piena, ricca, sia negativa, anzi è foriera di relazioni, di conoscenze, di arricchimento culturale, di benessere fisico (perché correre da una parte all’altra….), ma ciò che inficia la positività di tutto questo dinamismo è la molla segreta che lo governa: l’apparire. I social, poi, rappresentano l’humus ideale per il culto dell’apparenza: tutto si fa per … fare vedere agli altri. Si affrontano sacrifici, si abolisce il riposo, magari anche gli hobby, per farsi vedere dappertutto. I social sono la degna cassa di risonanza. Perché ad ogni evento, contatto, relazione, assunzione di cibo, corrisponde una foto, un selfie, un post, una condivisione. Tutti devono sapere, tutti devono monitorare, possibilmente devono anche “rosicare”. Si colgono altresì messaggi trasversali a qualcuno in particolare ma che, purtroppo, diventano pubblici. La nuova divinità, quindi, è l’agenda: depositaria di tutti gli impegni ed efficiente organizzatrice degli stessi grazie a un gioco di incastri e di articolate disposizioni alla fine dei quali – per lo più – c’è il nostro ego. Mentre una più sapiente disposizione degli impegni può aiutare molto a relazionarsi con gli altri e a condividere davvero la nostra umanità e non (solo) la nostra vanità.