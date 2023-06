Verso l’esame di maturità: quanti sono i non ammessi. Le scuole più severe e quelle virtuose

Milano – Non arrivano neanche ai blocchi di partenza per l’esame di maturità: sono i non ammessi, di fatto i primi bocciati. Dai dati emersi finora interpellando più scuole superiori milanesi emerge a prima vista un quadro in linea con lo scorso anno, quando fuori “dall’ultimo miglio“ era finito il 3,5% degli studenti di quinta.

I primi dati

Ecco la situazione (parziale) nel 2023: numero più alto di non ammessi all’istituto professionale Bertarelli-Ferraris di corso di Porta Romana, dove su un totale di 172 studenti, 23 non accederanno alle prove. Il 13%. Al liceo scientifico Alessandro Volta di via Benedetto Marcello, c’è un unico non ammesso su nove classi dell’ultimo anno.

Virtuoso il liceo Setti Carraro Dalla Chiesa, con classico, linguistico, classico europeo e linguistico internazionale, dove tutti gli studenti sono stati ammessi alle prove. Al Virgilio di piazza Ascoli, invece, che ha classico, scientifico, linguistico, delle Scienze umane ed Economico sociale, ci sono sette alunni non ammessi su sedici classi: tre ragazzi per troppe assenze e quattro per basso rendimento.

All’Istituto d’istruzione superiore Allende-Custodi di via Ulisse Dini, in zona piazza Abbiategrasso, sono invece due gli studenti che non potranno accedere all’Esame di Stato, uno dei quali per troppe assenze. Due anche al Severi-Correnti di via Alcuino, tra corso Sempione e CityLife, con scientifico e linguistico, per le troppe assenze. All’artistico Brera di via Hajech, in zona viale Piceno, in sei si fermano prima dei blocchi di partenza, di cui quattro per aver saltato troppi giorni di lezione.

Al liceo classico Berchet di via della Commenda, niente esame per un solo studente. Allo scientifico Einstein, zona viale Umbria, sono due i non ammessi. Mentre quattro studenti non affronteranno la maturità al classico e coreutico Tito Livio di via Circo: due per i voti troppo bassi e altrettanti per le assenze, su 11 quinte. Al Varalli (Istituto tecnico per il turismo e liceo linguistico), 5 sono i non ammessi. Mentre passano alle prove in 155.

Le cifre dell’esame

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi. In Lombardia, 75.988 studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie (73.419 candidati interni e 2.569 esterni), mentre le commissioni sono 1.888, per un totale di 3.772 classi.

Si parte tra una settimana esatta: prima prova scritta mercoledì 21 giugno dalle 8.30 (durata: 6 ore). La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, oppure pratica o compositivo-esecutiva, musicale e coreutica, sarà giovedì 22. Poi i colloqui, secondo i calendari che saranno resi noti da ciascuna commissione.