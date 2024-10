Nominata la commissaria. Elezioni forse già ad aprile

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia ha provveduto a sospendere il Consiglio comunale e a nominare il viceprefetto a riposo Francesca Iacontini commissaria per la provvisoria amministrazione dell’ente. Al voto si potrebbe andare già ad aprile. "La comunità di Opera accoglie con grande fiducia e speranza la nomina della dottoressa Iacontini a commissario prefettizio. A lei spetta il delicato compito di prendere in mano le redini di un’amministrazione bloccata da ormai tre anni, durante i quali il nostro paese ha subìto una significativa paralisi in diversi ambiti cruciali – spiega Ettore Fusco, capogruppo del centrodestra operese –. Tra le principali criticità, si segnalano le mancate manutenzioni nelle scuole, un settore di vitale importanza per la sicurezza e il benessere dei nostri giovani. Non meno preoccupante è lo stato delle opere pubbliche, con cantieri fermi e progetti che, pur essendo già iniziati e finanziati, non sono stati realizzati a causa dell’inerzia degli amministratori precedenti. A questo si aggiungono la gestione del verde pubblico e dell’igiene urbana, che negli ultimi anni non ha rispecchiato le aspettative dei cittadini. Confidiamo che la dottoressa Iacontini saprà riportare efficienza e operatività nelle istituzioni comunali. E anche se oramai è impossibile che i finanziamenti persi vengano recuperati, siamo certi che il paese tornerà a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Iacontini, certi che la sua professionalità e competenza saranno fondamentali per il rilancio del nostro Comune".

Anche le organizzazioni sindacali sperano nel nuovo commssario per bloccare lo stato di agitazione in essere da mesi: "A seguito delle recenti dimissioni della Giunta comunale, denunciamo il grave ritardo accumulato nelle contrattazioni e il mancato rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. Il tempo perso in questo processo ha avuto conseguenze dirette sulla condizione dei dipendenti, che ancora attendono risposte chiare e concrete – spiegano dalla Uil Fpl –. Riteniamo inaccettabile che, a fronte di una situazione già difficile, si sia aggiunta la mancanza di un dialogo efficace e di soluzioni condivise. A questo punto, responsabilizziamo il segretario comunale e le posizioni organizzative affinché si facciano garanti di un confronto costruttivo con i nuovi interlocutori, che tuteli i diritti dei lavoratori e acceleri il percorso verso la risoluzione delle questioni aperte. È necessario e urgente che si recuperi immediatamente il tempo perso, ponendo fine a una situazione che non può più gravare sui dipendenti Per questo chiederemo un incontro con il commissario".