Milano, nascite in calo. Matilde e Leonardo i nomi preferiti, il 17 per cento ha anche il cognome della madre

Milano, 17 agosto 2024 – Non è mai facile scegliere il nome per il proprio figlio. Alcuni genitori hanno già una loro lista e, spesso, si tratta di nomi ispirati da personaggi storici o celebri, magari del mondo dello spettacolo o dello sport. Altri invece, decidono il nome del loro bambino in base alla continuità con le tradizioni di famiglia, oppure in ricordo di una persona cara che non c’è più. Altri ancora hanno semplicemente la passione per un nome da quando sono bambini. Nonostante ciò, ogni anno, analizzando i dati dell’anagrafe di Palazzo Marino relativi alle registrazioni dei nuovi nati in città, è possibile notare che ci sono delle vere e proprie tendenze. Dei nomi che sembrano andare di moda e che vengono scelti dalla maggior parte di mamme e papà.

Matilde e Leonardo

È Matilde il nome femminile preferito per le bimbe milanesi nate nel 2024. Nel 2022 era sesto in classifica, oggi domina, seguito da Emma, Sofia, Beatrice e Giulia. Nella top cinque dei nomi per i maschietti si trova, al primo posto, Leonardo, poi Edoardo, Lorenzo, Tommaso e Alessandro. Come l’anno scorso, anche nei primi sei mesi del 2024 si conferma la tendenza che vede la componente maschile (52%) come maggioritaria tra i nascituri.

Il doppio cognome

Il 17% dei bimbi nati nel primo semestre di quest'anno - l'1% in più del 2023 - ha il doppio cognome, una scelta resa possibile dalla sentenza della Corte costituzionale di giugno 2022, che ha annullato l’automatismo del cognome paterno. Il dato medio sui bimbi nati nel 2023 era del 16%. I dati tra gennaio e giugno 2024 evidenziano anche che la scelta di assegnare solo il cognome materno è avvenuta nel 13% dei casi, quindi per 586 bebè su 4.515 nati complessivamente. Nel 2022 la percentuale registrata era meno dell'11%.

Nascite in calo

Nel 2023 le nascite sono state 9.423 rispetto alle 9.886 dell’anno precedente. A contribuire maggiormente al calo sono state le mamme straniere con un -7,9% di bebè partoriti e in misura minore (-1,8%) le donne con cittadinanza italiana. Sempre considerando il 2023, a Milano l’età media delle madri al parto risulta per le italiane di 35 anni, mentre per quelle straniere di 32. Il numero medio di figli è 1 per le prime, 1,1 per le seconde.

I quartieri e i Municipi

Guardando ai quartieri, quelli dove - in valori assoluti - sono nati più bambini e bambine sono stati: Buenos Aires-Porta Venezia-Monforte (379), Bande Nere (298), Villapizzone-Cagnola-Boldinasco (285), Lodi-Corvetto (249) e Loreto-Casoretto-NoLo (248). Festeggiano, invece, la nascita di un solo bebè i quartieri di Roserio, Stephenson e Cascina Merlata.

Considerando il numero di nati in rapporto alla popolazione residente, per i quartieri con più di 10mila abitanti, le zone a maggiore natalità nel 2023 sono: Rogoredo-Santa Giulia con 107 nati su 11.863 residenti (pari a un tasso di natalità del 9 per mille); Lambrate-Ortica con 103 nati su 12.604 abitanti (pari a 8,2 per mille); Adriano con 146 nati su 18.150 residenti (pari a 8 per mille); De Angeli-Monte Rosa con 168 nati su 21.869 residenti (pari a 7,7 per mille) e Affori con 202 nati su 26.457 abitanti (pari a 7,6 per mille). Il tasso di natalità medio a Milano è di 6,7 per mille.

La classifica cambia ancora se dai quartieri spostiamo l’attenzione sui Municipi. In testa, con 1.393 nascite, c’è il Municipio 8; al secondo posto il 9 che ne conta 1.324 e al terzo posto il 4 con 1.173 nuovi nati. Seguono in ordine decrescente i Municipi 7, 6, 3, 5 e 1.