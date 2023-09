No-Parking Day a Milano: pedoni padroni in 9 vie

Strade libere dalle auto, per un giorno. Sarà l’esperimento del “No-Parking day“ in programma domenica 24 in nove vie della città, una per Municipio. Una manifestazione promossa dall’Assessorato Ambiente e Verde in collaborazione con i Municipi e le associazioni del territorio, per dare la possibilità ai cittadini di più quartieri di trasformare, rivivere e progettare lo spazio pubblico sotto casa. Le realtà che hanno aderito avranno a disposizione uno o più stalli di sosta per proporre laboratori, performance, presentazioni o altre attività educative e di intrattenimento. Ecco quali sono le vie selezionate: via Cesare da Sesto in pieno centro, via Gluck in zona Greco, via Monteverdi a due passi da corso Buenos Aires, viale Campania a sud est, via Gentilino al Ticinese, via Zaura nel quartiere Lorenteggio, poi via Anselmo da Baggio, via Castellino da Castello, accanto al ponte della Ghisolfa, e via Guglielmo Pepe all’Isola.

"Se al posto di un parcheggio ci fosse un’aiuola, un luogo per leggere, per giocare, uno spazio per incontrarsi?", sono le domande che guidano il No-Parking Day. Tutti, insomma, potranno immaginare e disegnare le strade di Milano da un nuovo punto di vista: con le persone al posto delle automobili. Un esempio? Il programma in via Monteverdi prevede alle 9.30 attività di risveglio muscolare. Poi pulizia di targhe toponomastiche e dei pali; momenti formativi su riciclo e sostenibilità ambientale; mostra di disegni realizzati nelle scuole, laboratori di giocattoli e altro, tra cui corse con lo skateboard e le bici. In mostra, poi, pannelli illustrativi con i dati sulla qualità dell’aria e a tema ambientale.

M.V.