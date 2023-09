"No al Pgt a Cassina de' Pecchi: petizione e firme per dire "no"".

No al nuovo Pgt, finita l’estate, e mentre si avvicinano i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata in luglio, sferra l’offensiva d’autunno il gruppo "I custodi del Paesaggio": una petizione ancora in corso, a breve un’assemblea pubblica, e oltre 30 pagine di osservazioni pronte al protocollo. Toccano temi diversi. Ma, soprattutto, chiederanno revisione o stralcio dei tre punti più controversi: la trasformazione dell’area della cascina Al Ponte di Sant’Agata, dove sono previsti un parcheggio e un nuovo supermercato; il nuovo insediamento produttivo in via Andromeda; la nuova residenza all’ex centro tennis in via Trieste. "Tutti interventi sotto il segno del consumo di suolo. Che invece oggi va contrastato con forza. Perchè ciò che si consuma è perduto per sempre". L’autunno di battaglia dei "Custodi" è stato presentato l’altro pomeriggio a una conferenza a Sant’Agata, la frazione dall’"orgoglio rurale" divenuta base del movimento di protesta. Al tavolo Francesca Colombo e Gianni Caminiti, l’influencer cassinese Cotoncri, al secolo Cristina Cotorobai, protagonista di un video di supporto alla lotta già record di vews su Instagram. E anche il consigliere comunale di Progetto Cassina Domani Massimo Tognoni: il gruppo di sinistra ha garantito appoggio e supporto alle iniziative. "Alla nostra campagna per la tutela del territorio - così Francesca Colombo - hanno già intanto aderito cittadini, movimenti ed associazioni di Cernusco, Cassina, Bussero, Segrate e Gorgonzola, ma anche Ecomuseo Martesana, Legambiente Martesana e la Comunità del Cibo. Noi crediamo, profondamente, che in epoca di cambiamenti climatici sia fondamentale tutelare il verde, valorizzare le identità dei luoghi, riutilizzare l’esistente e incentivare l’espansione dei parchi". M.A.