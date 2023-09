Nina Moric risponde a Corona: “Malvagio. Parli della richiesta di farmi rinchiudere per 3 anni”

Nina Moric non ci sta. Dopo l’intervista rilasciata dall’ex compagno Fabrizio Corona nella trasmissione su Rai2 “Belve”, la showgirl ha voluto ribattere colpo su colpo alle parole dell’ex paparazzo.

Corona si è confidato con a Francesca Fagnani, conduttrice della trasmissione su Rai2, parlando della malattia del figlio Carlos, (una malattia definita dal padre “genetica” e che non permetterebbe al ragazzo 21enne di “gestire la sua vita sa solo) e del rapporto con la madre “lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Parole che hanno spinto la showgirl di Zagabria a replicare anche in modo piccato e, a tratti, criptico, nelle sue storie Instagram: “Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia”, e poi ancora, “Quando un uccello è vivo mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare milioni di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare ne ferire nessuno: potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te”.

Alcune delle storie Instagram di Nina Moric in risposta a Corona

Poi il chiaro riferimento al dolore che le parole di Corona hanno arrecato anche al figlio Carlos: “Le persone malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime”. Poi, sempre nelle sue storie Instagram, Moric ha riportato il virgolettato in cui Corona la definisce “troppo fuori per capire di dover fare la madre”, un’accusa a cui la top model ha voluto dedicare una risposta chiara: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento”. Poi la rivelazione: “Ora racconti la tua richiesta di reclusione di 3 anni nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora...”.

Poi l’ultima storia, preceduta dall’emoticon di una mano che saluta: “Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale!”, nel mirino della Moric, duque, sembra non esserci solo l’ex compagno ma anche altri che, nella sua visione, avrebbero supportato il fotografo nelle sue affermazioni “malvagie”.