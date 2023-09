Fabrizio Corona torna in tv e rivela: “Mio figlio Carlos è malato, la mamma non lo vede mai”

Milano – Dopo aver chiuso i conti con la giustizia, Fabrizio Corona, è tornato in tv ospite di Francesca Fagnani, nella trasmissione di Raidue “Belve”. L’ex re dei paparazzi si è confessato con la giornalista davanti alle telecamere parlando della malattia del figlio Carlos e del rapporto difficile con l’ex compagna Nina Moric.

Corona ha parlato per la prima volta della malattia del figlio Carlos, 21 anni, nato durante la relazione con Nina Moric. Il fotografo ha definito la patologia del ragazzo “genetica. Adesso sta male, non può gestire la sua vita da solo”.

Alla domanda su come viene e affrontata la situazione del ragazzo, Corona risponde: “Ho lottato per anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Il fotografo ha poi raccontato anche dell’ex compagna Nina Moric: “Lei non vede mai Carlos. Ma io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.