Violenta lite tra madre e figlio: arriva la polizia e scopre una serra di marijuana in casa

Milano – Una lite tra mamma e figlio fa scoprire alla polizia una mini serra di marijuana in un appartamento in zona Niguarda, con tanto di impianto di condizionamento, strumentazione per l'essiccazione e materiale per confezionare le dosi. Un ventinovenne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. La madre di 63 anni è stata trasportata in ospedale e dimessa con 30 giorni di prognosi: nel corso del litigio, il figlio l'ha spintonata, facendole sbattere la testa contro un mobile e provocandole un trauma alla testa.

La chiamata al 112

A telefonare alla centrale operativa della Questura sono stati alcuni inquilini di uno stabile di via Ornato, che alle 10.30 di domenica hanno segnalato le urla che provenivano dall'appartamento in cui vivono la donna e il figlio. Quando i poliziotti del commissariato Greco Turro sono arrivati nell'abitazione, c'era anche la fidanzata del 29enne, che ha confermato quanto affermato dalla donna. I poliziotti hanno notato la parte finale di un tubo che fuoriusciva dalla porta di una stanza: l'uomo si è affrettato a chiuderla, ma gli agenti hanno comunque approfondito il controllo, trovando la mini serra con due piante di marijuana dell'altezza di 94 e 110 centimetri e 28 grammi di hashish.

In ospedale

La donna ha riferito agli agenti che il motivo della discussione era legato proprio alla droga. La sessantatreenne è stata accompagnata in pronto soccorso per essere medicata. I poliziotti hanno attivato la procedura del Codice rosso per segnalare il caso di violenza domestica all'autorità giudiziaria.