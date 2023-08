Milano, uccide l’anziana madre a coltellate e si suicida buttandosi dalla finestra

Milano – Un nuovo di circa 50 anni ha ucciso l’anziana madre a coltellate e poi si suicidato gettandonsi dal quinto piano del palazzo in cui abitavano in via Palanzone 16, in zona Niguarda a Milano.

È accaduto intorno alle 5 di oggi mercoledì 9 agosto, quando al 118 è giunta la chiamata di un uomo che minacciava di suicidarsi. Poco dopo i soccorritori, i vigili del fuoco e e la polizia sono arrivati in un appartamento dello stabile, in una traversa di via Ornato, dove è stata scoperta una donna morta.

L'uomo che ha chiamato il 118 minacciando di suicidarsi, forse nascosto nel palazzo o sul tetto, in un primo momento non è stato trovato, ma dopo circa un’ora si è gettato nel vuoto.

In attesa delle indagini, e delle valutazioni sulle esatte cause di morte del medico legale, si propende per un caso di omicidio-suicidio.