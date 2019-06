Milano, 29 giugno 2019 - Riflettori puntati sul Nidaba Theatre di via Gola. E sono quelli del grande cinema. Sì, perché lo storico locale per le esibizioni live, nei giorni scorsi, a sorpresa, è diventato il set "per una scena di un grande film che uscirà il prossimo anno". A raccontarlo è Max Ricciardo che da quasi 25 anni insieme alla compagna Barbara Tiana gestisce il locale in cui sono passati alcuni dei migliori bluesman di Italia e del mondo.

E così, uno dei "templi" del rock e del blues milanese, già conosciutissimo e apprezzato da un pubblico internazionale e milanese (al punto da essere stato anche premiato con l'Ambrogino), ora potrebbe fare un ulteriore salto di notorietà. "E' stata un'esperienza fantastica di cui non possiamo dire molto ma abbiamo avuto il piacere di incontrare Gregory Hutchinson e Kyle Eastwood", ha detto Max 'immortalato' in uno scatto con Hutchinson, batterista jazz, e Kyle Eastwood, musicista e attore, figlio di Clint. Top secret film e 'scena' girata in via Gola, però, in attesa di scoprire il Nidaba "sul grande schermo".