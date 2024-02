“Nico e il parco antico“ a teatro. Piece per bambini ma attuale

Il teatro dei burattini è pronto a conquistare i ragazzi a Cernusco. Domenica, secondo appuntamento con “La scena è servita“, il cartellone del Comune e della Pro loco, stagione 2024, alla Casa delle arti. Per i più piccoli c’è “Nico e il parco antico“, e se la rappresentazione ha radici ataviche, la trama portata sul palco è moderna: il burattinaio Nico e i suoi due personaggi sono a rischio sfratto dal giardino in cui si esibiscono perché al suo posto deve sorgere un centro commerciale. Causa attuale raccontata con un linguaggio tradizionale, è tutto da scoprire chi avrà la meglio. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria sul sito dell’amministrazione (massimo 4 posti a testa). In caso di di impossibilità a presenziare, l’organizzazione invita ad avvisare per lasciare posto a chi fosse eventualmente in lista d’attesa. Appuntamento alle 16.30 in via De Gasperi 5. Bar.Cal.