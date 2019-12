Milano, 13 dicembre 2019 - Alla fine la neve è arrivata anche a Milano città. I milanesi questa mattina si sono svegliati con fiocchi bianchi che sono iniziati a cadere anche nelle zone centrali del capoluogo meneghino poco prima delle 7 di oggi, venerdì 13 dicembre. Si tratta della prima neve dalla stagione a quote basse. L'abbondante nevicata di oggi su Milano si è limitata ad imbiancare qualche tetto, grazie anche all'intervento nella notte dei mezzi spargi sale Amsa. Le strade sono sgombre anche se Atm segnala che le linee di superficie "sono rallentate dal traffico anche dovuto al maltempo". In particolare ritardi per le seguenti linee: 1, 2, 5, 12, 15, 16, 19, 24, 27, 33, 54, 61 , 64, 73, 92, 93, 94 e 98. Atm si scusa per le attese e per i maggiori tempi di percorrenza e invita a utilizzare le metropolitane. Nessuna criticità da segnalare in merito alla viabilità o altro da parte della Polizia Municipale di Milano e dalla Protezione Civile della Lombardia. A Milano, spiega l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, "abbiamo effettuato una salatura strade nei quartieri esterni alla circonvallazione 90-91. Dovrebbe nevicare fino alle 14 circa e poi sereno in serata. Il fondo salato dovrebbe evitare deposito".



L'allerta a Milano

Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione Civile. Il Coc effettuerà un aggiornamento sulle condizioni meteo per coordinare gli interventi necessari in caso di nevicate o gelate. Palazzo Marino ha invitato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per gli spostamenti. Ad amministratori di condominio e ai negozi che affacciano su strada in caso di neve e gelate si chiede di spargere sale sui marciapiedi. Sono stati preallertati anche gli uffici pubblici del Comune e le scuole dell'infanzia ed elementari.