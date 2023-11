"Nessuno poteva immaginare un epilogo così repentino"

"Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere e così repentino. Per me Luigi è stato un esempio, ho sempre ammirato il suo modo di dedicarsi alla comunità, nonostante la fatica che gli costava. Mai un lamento, sempre e solo la voglia di stare in mezzo alla gente". Anna Venturini, assessore alla Scuola, non riesce ancora a credere che il sindaco non ci sia più. "Avevamo aspettato a fissare la data del Consiglio proprio perché volevamo che fosse in aula, il suo rientro dalla malattia era previsto prima di Natale".

Onore al merito anche dai banchi dell’opposizione. Andrea Beretta, ex primo cittadino, ora alla testa della minoranza con Vaprio in movimento, è commosso: "Nonostante la differenza di vedute su tutto, c’è il massimo rispetto per la sua figura e per il suo impegno. Del suo percorso politico non condivo nulla, ma oggi non è il giorno in cui parlarne". Stesse parole per il diretto sfidante di Fumagalli nel 2019, Francesco De Marchis, protagonista di tante battaglie nella veste di avversario. "Non eravamo d’accordo praticamente su niente, ma non ci sono parole per esprimere il mio rammarico per la sua perdita. Nonostante le asprezze del nostro confronto, il rispetto fra noi non è mia venuto meno. Al primo cittadino riconosco la premura che ci ha sempre messo, nonostante condizioni di salute complicate".

Cordoglio esteso a tutto il territorio, da ieri si susseguono i messaggi in arrivo non solo dai colleghi della zona, ma anche dalla Brianza. "Siamo vicini alla famiglia, moglie e figli, per la loro grave perdita", scrivono gli amministratori dalla Martesana e dal resto dell’hinterland. La giunta "profondamente addolorata" ha proclamato il lutto cittadino.

