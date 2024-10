"Nessun dubbio. L’inaugurazione sarà a San Siro"

Cerimonia olimpica di apertura a San Siro a rischio? La domanda viene ripetututa da cinque anni, da quando si parla del progetto di nuovo stadio o di ristrutturazione del Meazza da parte di Milan e Inter. Ma la risposta, dal Comune e dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, resta sempre la stessa: la cerimonia prevista il 6 febbraio 2026 si svolgerà regolarmente nella Scala del calcio. Concetto ribadito ieri mattina dal ceo della Fondazione a Cinque Cerchi Andrea Varnier (nella foto): "L’apertura dei Giochi a San Siro? È importante ribadire che i progetti che riguardano lo stadio non hanno impatto diretto sulla cerimonia di apertura dei Giochi in programma il 6 febbraio 2026. Noi abbiamo l’accordo con il Comune e con Milan e Inter per avere il Meazza disponibile in un periodo predeterminato, che ci permetta di fare l’allestimento per la cerimonia, fare le prova e, dopo la cerimonia, smontare le strutture temporanee".

M.Min.