Nell’Oasi di Tolcinasco Sciami di api nelle arnie attrazione per i visitatori

Pasquetta con sorpresa all’Oasi di Tolcinasco. Una scintilla di entusiasmo creativo ha portato alla realizzazione in poco più di tre mesi di un apiario didattico presso una delle oasi protette maggiormente curate del Parco Sud. Una nuova iniziativa che arricchisce ancor di più il polmone verde di Tolcinasco .Gli sciami sono stati collocati in numerose arnie in una posizione defilata che non pone rischi per i visitatori dell’oasi. Ogni sciame è composto da un’ape regina e circa 20mila api, ma potrebbero in condizioni ottimali arrivare fino a 50mila esemplari. "È nota a tutti l’importanza ecologica ed economica che le api rivestono e la grave crisi ambientale che le ha coinvolte negli ultimi anni riducendo drasticamente le popolazioni - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Grazie al supporto di un apicoltore esperto, della protezione civile e a Graziano Cireddu, volontario dell’oasi del Tolcinasco, è partito il progetto. L’entrata a regime della struttura è prevista nelle prossime settimane: da un lato l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, dall’altro di mettere questo ambiente a disposizione della comunità, a partire dalle scuole. Mas.Sag.