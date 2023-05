Nell’Arma per 40 anni Voleva fare il prete

Va in pensione il luogotenente Michele Pizzuti e così potrà dedicarsi ai suoi hobby preferiti legati alla musica e alla collezione di soldatini che cura con molta attenzione da anni. Sin da ragazzo sentiva il richiamo alla missione di mettersi a disposizione delle persone, voleva fare il prete, ma poi ha scelto l’Arma dei carabinieri. I 40 anni di servizio hanno avuto inizio in Calabria nel 1983 per continuare poi, per un lungo periodo, in diverse città al nord Italia. Poi ha fatto tappa anche in Sicilia e infine ha terminato il servizio con l’Arma dei carabinieri in provincia di Milano. "Mi ha commosso - così il neo pensionato Michele Pizzuti - l’affetto dimostratomi dai colleghi in questi ultimi giorni di servizio e quello arrivato tramite moltissimi messaggi ricevuti, non solo da colleghi, ma anche da persone a me care che hanno superato momenti particolari e difficili grazie al mio impegno da carabiniere". Dopo un periodo di circa 10 anni a Melzo a inizi anni 2000, Pizzuti venne chiamato a Cassano d’Adda come comandante della stazione carabinieri prima del passaggio a Tenenza della caserma dei militari dell’Arma. "Al luogotenente Pizzuti - così il sindaco Fabio Colombo - va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per l’ottimo servizio di prevenzione, sempre pronto a intervenire nella lotta in contrasto e repressione dei fenomeni criminali. Ci mancherà la sua esperienza".

Stefano Dati