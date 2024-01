Nella morsa dello smog: “Cinque giorni di fila sopra la soglia di allarme per il pm10”

Milano – Concentrazioni di Pm10 ancora sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc, ieri a Milano anche se in leggero calo rispetto al giorno precedente, con il meteo che certamente non viene in aiuto dei cittadini sul fronte dell’inquinamento. I valori rilevati dalle centraline Arpa indicano: 87 mg/mc in viale Marche, 78 a Città Studi, 81 in via Senato e 69 al Verziere. Nella città metropolitana 78 mg/mc a Pioltello.

''Sono 5 giorni di seguito di superamento della soglia di allarme per il pm10” ha ricordato il consigliere comunale di Europa Verde, Carlo Monguzzi, condividendo su Facebook i dati di Arpa Lombardia. ''Nessuna informazione. I cittadini vengono lasciati a se stessi senza indicazioni di comportamento, come invece viene sempre fatto in queste situazioni. Imbarazzante'', ha attaccato il consigliere di Europa Verde.