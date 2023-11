Nel “Salotto“ entra Panerai al posto di Ubi

“New entry’’ in Galleria Vittorio Emanuele. Al posto dell’ex Ubi Banca, il cui locale era posizionato nel braccio corto del Salotto dei milanesi sul lato di via Silvio Pellico, entrerà Damiani, o meglio, il marchio italiano di orologi Panerai, fondato nel 1860 a Firenze, per anni fornitore di strumenti di precisione per la Marina Militare Italiana, soprattutto per le esigenze dei corpi speciali subacquei.

La commissione comunale che doveva vagliare le offerte arrivate per lo spazio in Galleria ha concluso le sue analisi e assegnato lo spazio al miglior offerente, Damiani, che nel Salotto gestisce già altri spazi, ma con marchi diversi: il prossimo ad aprire, dopo i lavori di riqualificazione durati alcuni mesi, sarà Rolex, posizionato nel braccio principale della Galleria, sul lato più vicino a Piazza Duomo.

M.Min.