Nel museo dell’Ortica. I duecento eroi dei diritti

Nel museo a cielo aperto dell’Ortica un’altra opera sta per aggiungersi alla collezione, con una pennellata d’arcobaleno a ricordare la battaglia dei diritti insieme a 200 volti: verranno svelati e raccontati questa mattina, alle 10.30. Il tema del murale - progettato da OrMe Ortica memoria insieme al collettivo artistico Orticanoodles - è già chiaro: vuole essere un omaggio a "200 persone straordinarie che hanno avuto il coraggio di sfidare le convenzioni sociali e che hanno fatto la storia dei diritti umani e civili". L’opera ricorda anche i volti dei migranti che hanno perso la vita dieci anni fa, il 3 ottobre 2013, nel tragico naufragio di Lampedusa, ai quali Cristina Cattaneo, medico legale e antropologa, insieme al Labanof dell’università Statale, sta ancora cercando di dare un nome, restituendo identità e dignità a ciascuno. Ci sarà anche lei tra i protagonisti dell’opera e della kermesse “Ortica in Festa!“, che si è aperta ieri e che entrerà oggi e domani nel vivo con l’ex magistrato Gherardo Colombo, l’avvocata e attivista Cathy La Torre e Salvatore Attanasio, papà di Luca, l’ambasciatore di pace Luca ucciso in Congo nel 2021 (sul sito orticamemoria.com il programma e gli alleati del festival). Tutte le associazioni in campo hanno adottato un diritto proponendo un’attività a tema mentre gli studenti dell’istituto Pasolini accompagneranno i visitatori tra i murales dell’Ortica insieme alle guide turistiche di Milano con voi e di Succo d’arte.

Tra le mostre in programma “Icone” dello scultore Jurij Tilman, i “Fumetti resistenti” a cura dell’AnpiI Milano, l’esposizione “Acqua bene comune” della Fondazione Milano Policroma, “Le panchine di via Maria Grazia Cutuli” di Vivirubattino. Si entra nella storia del quartiere con “L’Ortica com’era: volti e luoghi degli anni ‘70”, a cura di Matteo Giuffrida, e con “Una finestra sull’Ortica” del Circolo dell’Ortica. Sarà aperto per l’occasione anche il nuovo centro “Sanfaustino5”, lo spazio socio culturale promosso dall’associazione OrMe e dalla Cooperativa Edificatrice Ortica, che ospiterà la mostra “20134” con 90 dipinti realizzati dal collettivo artistico Orticanoodles, un viaggio dentro il quartiere attraverso i volti di chi lo vive ogni giorno.