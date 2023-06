Nel distretto dell’audiovisivo Adottate 15 storie degli under 40

di Simona Ballatore

Quindici sceneggiature “made in Lombardia“ su 78 sono già state adottate e sviluppate negli ultimi quattro anni, diventando film, serie tivù, romanzi. Cento i giovani autori (su oltre 500 candidati) che hanno potuto presentare la loro opera inedita a più di 70 aziende dell’editoria e del settore multimediale. C’è ancora fame di storie e così dal distretto dell’audiovisivo scattano nuove chiamate alle arti. La prima parte da “Milano Pitch“, alla sua quinta edizione sotto l’ala del progetto “StoryLab“, nato nella primavera del 2018 proprio per dare impulso e supporto all’industria dell’audiovisivo e dell’editoria nel territorio regionale. Fino al 30 giugno scrittori e sceneggiatori lombardi under 40 possono candidare gratuitamente le proprie opere inedite, che verranno presentate a ottobre ai grandi player dell’editoria e dell’audiovisivo. A disposizione ci sono anche 26mila euro di borse di sviluppo complessive, per tradurre l’idea in realtà.

Entro il 10 settembre, una giuria composta da docenti di sceneggiatura, produttori, editor e autori selezionerà dai 16 ai 24 progetti che saranno illustrati durante il quinto Milano Pitch Day. L’iscrizione è gratuita: va inviata via email (a [email protected]) insieme al soggetto delle opere inedite e non prodotte di libri - nelle due sezioni Narrativa junior e Narrativa - e di audiovisivi, nelle due sezioni Serie tv e Cinema.

Oltre a non avere ancora compiuto 40 anni, i candidati devono avere laurea, diploma o frequentare un corso nelle università e scuole di cinema della regione oppure un corso di Anica Academy Ets. Alla regia dell’iniziativa, l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Anica Academy Ets, Sae Institute e 302 Original Content.

Saranno aperte invece fino al 16 giugno le iscrizioni per il master in Series Development – sviluppo e produzione creativa della serialità - giunto alla sua terza e ultima edizione con l’obiettivo di rispondere alla domanda del settore dell’audiovisivo di nuove professionalità nell’ambito della serialità. Il master è promosso dalla Scuola di Cinema Luchino Visconti e da Netflix, e sono previste dieci borse di studio, che coprono l’intera quota di iscrizione, più quattro borse di studio parziali, per aiutare gli studenti fuorisede a sostenere le spese.