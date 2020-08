Per tutto il mese di agosto

si torna a navigare lungo il Naviglio Grande. Durante i prossimi weekend, infatti, sarà attivo il servizio di navigazione con partenza da Palazzo Stampa, ad Abbiategrasso, arrivo a Robecco sul Naviglio e ritorno. Per scoprire le Ville di Delizia e, volendo, abbinare al viaggio sull’acqua percorsi in bicicletta e degustazioni dei prodotti del territorio. I tour sono previsti nel fine settimana: il sabato alle 17, alle 18.15 e alle 19.30, mentre la domenica e a Ferragosto alle 11, alle 12.15, alle 15, alle 16.15, alle 17.30 e alle 19. L’ultima corsa del pomeriggio, poi, sarà commentata a voce. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti, 10 euro

dai 4 ai 12 anni di età e gratis

per i bambini fino ai 3 anni. L’imbarco è previsto

sull’alzaia Naviglio Grande di Abbiategrasso, davanti a Palazzo Cittadini Stampa, mentre il giro in barca durerà circa un’ora. La capienza dell’imbarcazione è di trenta posti nel rispetto della normativa anti Covid e per questo motivo si raccomanda l’acquisto online dei biglietti. Per info e prenotazioni

è possibile chiamare il Consorzio Navigare Adda allo 0372-21529. Fra.Pel.