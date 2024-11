Negozi fra crisi e resilienza: "Più attenzioni al settore"

Commercio locale sempre più protagonista tra commercianti che protestano con il Comune "per le poche attenzioni al settore" e chi invece festeggia 40 anni di attività nonostante le criticità strutturali sollevate dal mondo del commercio locale. Arriva, poi, inaspettato l’annuncio di chiusura, da fine novembre prossimo dopo 35 anni di attività, del Centro Carne una delle poche realtà di negozio di vicinato presenti sul territorio locale. "È una decisione che ci addolora - spiegano i titolari Giuseppe Pirovano e Alfreda Morstabilini - è bene chiarire che non è una decisione presa per timore di confronto con altre realtà commerciali, ma più semplicemente perché abbiamo raggiunto l’età della meritata pensione. Qui da noi le persone entravano anche per un semplice saluto, segno di un rapporto particolare con la nostra clientela fondato sulla qualità del servizio e legame personale con ognuno di loro. Terremo dentro di noi il ricordo delle tante soddisfazioni che hanno consentito alla nostra attività commerciale di essere operativa per 35 anni". Buone notizie per la Frulleria, esercizio pubblico che festeggia quest’anno 40 anni di attività commerciale, un traguardo che porterà a scrivere il nome di quell’attività cassanese nella lista dei locali storici di Regione Lombardia.

"Cassano è stata ed è spesso associata alla Frulleria - così Pasquale Grieco titolare dell’esercizio pubblico - soprattutto dalle persone che arrivano da altri Comuni. "Questo locale è stato negli anni punto di riferimento per più di una generazioni di persone. Tutto questo, grazie anche ai miei collaboratori che hanno condiviso con me l’idea di professionalità sin dal 1984, ancor oggi c’è sempre tutto il nostro impegno per migliorarci". Chiusure e continuità delle attività commerciali locali a cui si aggiungono poi, lamentele degli imprenditori del commercio del centro città per i disagi causati dai lavori in corso di riqualificazione del centro storico. L’Amministrazione comunale ha confermato per loro ristori per gli eventuali mancati incassi, ma nel 2025 dopo aver visionato il bilancio 2024 delle attività.