"Ne abbiamo pieni i polmoni". Petizione contro il maxi Carosello

Chiedono alla Regione, a Città Metropolitana, al Comune di "bocciare il Carosello extra-large". Il comitato di Carugate Basta ampliamento lancia la petizione online, "ma saremo anche per strada e nelle piazze", annuncia il presidente Claudio Sangalli, volto storico della battaglia che coinvolge cittadini, gruppi, Legambiente Martesana e forze di opposizione. Oltre alla raccolta firme per dare peso alla causa, gli attivisti hanno organizzato un incontro pubblico, il titolo spiega la situazione, Ne abbiamo pieni i polmoni, l’appuntamento è per il 10 novembre alle 20.45 all’auditorium San Francesco. "Lo store allargato peggiorerebbe la nostra qualità di vita incidendo su una viabilità già al collasso, aumentando lo smog". Sono i cavalli di battaglia portati avanti da anni, "ogni volta che il progetto è rispuntato all’orizzonte e adesso è successo nel silenzio generale, il Comune ha accolto la richiesta della proprietà dopo che il nuovo Piano di governo del territorio ha concesso il raddoppio a tutta la grande distribuzione presente in città e non solo al Carosello". "Lo scopo di un supermercato più grosso è quello di aumentare il numero clienti - ancora Sangalli - una scelta che ci penalizzerà sotto il profilo della salute. Questo programma si inserisce in un quadro già compromesso per equilibrio tra aree urbanizzate e suolo verde, per qualità dell’aria e della salute con la mobilità al collasso. Non tralasciamo gli aspetti occupazionali, i pochi posti di lavoro previsti sono trasferimenti, mentre si ignora l’impatto sui negozi di vicinato". A questa voce si aggiunge quella delle forze di minoranza che da mesi parlano del muro che avvolge il dossier. Il Comitato chiede di scendere in campo. Adesioni sulla pagina Facebook Comitato Referendum Carugate.

Barbara Calderola