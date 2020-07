Milano, 14 luglio 2020 - Il nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano in un'inchiesta della Dda contro la 'ndrangheta ha arrestato 8 persone (4 in carcere e 4 ai domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Dalle indagini è emerso che una persona inserita in una cosca ha ottenuto contributi a fondo perduto e voleva beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per l'emergenza Covid.

Riciclaggio di soldi poi inviati anche a istituti di credito cinesi. C'è anche questo particolare nelle indagini della Dda di Milano che hanno portato al blitz contro la 'ndrangheta. Gli affiliati, spiega il procuratore di Milano Francesco Greco, si sono avvalsi della "collaborazione" di un cinese (arrestato) residente in Toscana, "interessato a riciclare importanti somme" cash e a "mandarle in Cina". Sarebbero stati bonificati mezzo milione di euro dai conti correnti di alcune società inserite nel meccanismo di frode fiscale. Soldi che sarebbero andati verso banche cinesi.