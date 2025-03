Navigli e via Padova, rafforzati controlli e presidi mobili

Saranno ulteriormente rafforzati i controlli delle forze dell’ordine nella zona dei Navigli di Milano che già è una delle “zone rosse“ istituite con una ordinanza del prefetto lo scorso primo gennaio. La decisione è stata presa durante la seduta del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto ieri e che è stato anche occasione per una prima valutazione dei presidi mobili di forze di polizia istituiti in un’altra zona calda sul fronte sicurezza, via Padova. I presidi mobili in questa area della città erano stati istituiti durante la scorsa riunione del comitato ordine e sicurezza, il 3 marzo scorso, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Oltre ai presidi mobili, che nelle intenzioni sono un punto di riferimento per i residenti che vogliono fare denunce o segnalazioni, è stato disposto anche l’intervento di squadre di intervento, soprattutto durante le ore serali e notturne, le più critiche dal punto di vista della sicurezza.

Sono state centinaia le persone controllate ed identificate, molti gli stranieri, così come sono stati controllati veicoli ed esercizi pubblici della zona. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha assicurato che i servizi di controllo proseguiranno in via Padova, coinvolgendo anche la Guardia di Finanza.