Nasce “l’altro distretto” del design: si parla di arte digitale e integrazione

Porta Venezia Design District è "l’altro distretto", che, in occasione della Design Week dal 17 al 23 aprile 2023, si pone l’obiettivo di far dialogare il design con il contesto sociale culturale del quartiere. Porta Venezia proprio anche per la sua posizione fisica di “cerniera“ fra il centro e corso Buenos Aires che porta verso la prima periferia, si è affermato negli anni come distretto inclusivo. Peculiarità che la creazione de ‘L’Altro distretto’ intende valorizzare. "Abbiamo studiato il territorio milanese e identificato in Porta Venezia un territorio fertile, dove poter strutturare progettualità innovative", racconta Marco Samorì, team creative direction Mktg&Comms Porta Venezia Design District. "La presenza di Meet Digital Culture Center, il primo centro Internazionale per l’arte e la cultura digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, e i progetti di riqualificazione urbana che, nel 2026, vedranno protagonista quest’area della città, il Mnad, Museo Nazionale Arte Digitale, e di LOC, Loreto Open Community, ci consentono di creare valore coinvolgendo attivamente le community del territorio, sviluppando una progettualità che non si esaurisca soltanto nel Fuorisalone". Per Tommaso Francavilla, team location scouting e management del Porta Venezia Design District, "il quartiere di Porta Venezia sorge in una posizione strategica, coinvolge le zone più nobili, come quelle di Palestro e del Quadrilatero del Silenzio, fino a Lima. L’ubicazione del quartiere permette quindi di lavorare sul concetto di integrazione che è già intrinseco nel territorio". Tra le iniziative in programma l’esperienza immersiva Everything (2021) by Nohlab, presentato da Meet e Mnad; Ci sarà un primo “assaggio sperimentale“ del museo dell’arte digitale ricavato dal recupero dell ’ex albergo diurno. E poi “Future Impact“, il progetto curato da Tony Chambers e Maria Cristina Didero, che coinvolge sei tra i più celebri designer di Singapore che illustrano come l’interazione tra design e tecnologia possa influire positivamente sul futuro; il progetto ‘A Life Extraordinary’ di Moooi, che esplora realtà fisiche e digitali attraverso tecnologie avanzate. An.Gi.