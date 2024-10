Nasce la “birra del tifoso”: "Sport, amicizia, passione"

A Peschiera è arrivata Bats, la "birra del tifoso", grazie all’iniziativa dei sostenitori della Pro Peschiera Borromeo, la squadra calcistica cittadina che milita nel campionato Figc di seconda categoria. L’obiettivo? Creare un punto di ritrovo per i tifosi della squadra dove condividere la passione per il calcio sorseggiando una birra di qualità. L’idea è nata dalla collaborazione fra Mattia Carluccio, Ivan Tommasi, Simone Toccacieli e Andrea Listro, fondatori degli Ultras Arditi, il gruppo dei tifosi organizzati e Gabriele Angrisani, proprietario del Time Square Bar dove il gruppo di amici si ritrova usualmente a fine partita. "Vogliamo rappresentare il volto pulito della fede calcistica - spiega Carluccio - con l’obiettivo che il "terzo tempo" diventi un momento di inclusione e condivisione, dove ci si ritrova per commentare non solo il risultato della partita, ma per stare insieme e rafforzare i legami. Quando Gabriele ci ha proposto di creare una birra tutta nostra per meglio rappresentare la nostra identità, ne siamo rimasti entusiasti. Non a caso lo slogan che accompagna la birra è: "Dove il tempo si ferma e la passione si accende". Riflette l’essenza stessa del progetto: unire sport, passione e convivialità offrendo ai giovani momenti di incontro e rafforzamento dei legami positivi.

Siamo riusciti in pieno nel nostro intento: alla fine delle partite ci ritroviamo per mangiare insieme e farci compagnia con un gruppo sempre più numeroso di amici che unisce le varie frazioni della città. Troppo spesso i giovani vengono rappresentati come quelli che si radunano nei parchetti per fare casino, noi vogliamo mostrare che si può tifare, stare insieme e divertirsi in modo corretto e propositivo". La Bats, prodotta in un microbirrificio del bresciano, è una pilsner, cioè una birra chiara, a bassa fermentazione e dal caratteristico aroma di luppolo. "L’abbiamo scelta dopo un’attenta selezione - raccontano i promotori - perché doveva essere il nostro simbolo e rappresentarci al meglio. La nostra ambizione è che l’iniziativa possa crescere e coinvolgere sempre più persone, diventando un pilastro della vita sociale cittadina, e che la nostra birra possa addirittura travalicare i confini di Peschiera proponendosi come eccellenza del territorio".