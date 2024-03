Politecnico di Milano, a Nanni Strada la laurea honoris causa in Design per il sistema Moda

Milano – Laurea magistrale ad honorem in Design per il Sistema Moda e Design for the Fashion System dal Politecnico di Milano per Nanni Strada. Dopo i Saluti del professor Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design e la Laudatio della professoressa Paola Bertola, Direttrice Vicaria del Dipartimento di Design,Nanni Strada ha tenuto la Lectio Magistralis. La cerimonia si è conclusa con la proclamazione preceduta dalle motivazioni della Laurea ad honorem, lette dalla professoressa Valeria Maria Iannilli, Coordinatrice del Consiglio di corso di studio in Design della Moda - Design for the Fashion System Design. "Le motivazioni alla base della scelta di conferire la Laurea ad Honorem a Nanni Strada sono solide e rigorose; fanno riferimento all'innovazione del campo della progettazione industriale per la moda; alla capacità di porre la cultura del progetto come elemento centrale nella definizione di oggetti, come un tutt'uno fra innovazione culturale, sociale, estetica e tecnica nella consapevolezza della centralità del progetto nella creazione di valore condiviso; e, ancora, fanno riferimento allo sviluppo di progetti radicalmente innovativi per quanto attiene tutte le fasi del processo industriale: progettazione, costruzione, scelta dei materiali e assemblaggio dell'abito" ha spiegato.

"Questa è la seconda Laurea ad Honorem che il Corso di Studi in Design for the Fashion System attribuisce negli ultimi vent'anni, preceduta solo da quella conferita a Giorgio Armani nel 2007 – ha aggiunto -. Nanni Strada ha contribuito allo sviluppo della cultura del progetto ed è parte di quelle radici culturali, che a partire dagli anni '60 hanno saputo fare del design per la moda una delle espressioni di eccellenza del nostro paese".

“Attraverso una sistematica ricerca, raccolta e implementazione di "prassi" di eccellenza accompagnata da una particolare attenzione all'innovazione - testimoniata dalle molteplici soluzioni progettuali, quali ad esempio i tessuti plissettati "Matrix", gli abiti flessibili "Pli-Plà", gli abiti per viaggiare stropicciati e comprimibili (Torchon) premiati nel 1979 con il Compasso d'Oro -Nanni Strada ha dato vita a nuovi prodotti e significati sul piano dei contenuti culturali del sistema-prodotto moda e, contestualmente, restituito una visione del prodotto moda come "sistema"; un complesso costrutto di interdipendenze che diverrà tratto saliente del nascente Made in Italy” ha concluso.