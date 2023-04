Musical al Pax, finale di stagione con la Compagnia del Borgo

Con la compagnia di casa si chiude la stagione del Teatro Pax. Domani alle 21 andrà in scena "This is me", il musical ispirato al film "The greatest showman" realizzato dalla Compagnia del Borgo. La storia del signor Barnum, creatore dell’omonimo circo, viene proposta in una versione che pone l’accento non sulle qualità manageriali, ma sulla capacità di dare la possibilità di esprimersi e guadagnarsi un posto migliore nel mondo alle persone emarginate.

"This is me", questo sono io e ne sono orgoglioso, oltre le convenzioni e il perbenismo. Accettare gli altri per quello che sono realmente è il messaggio che vogliamo portare al pubblico attraverso il teatro, che prima di tutto è un luogo di incontro", spiega la Compagnia del Borgo. Si tratta del secondo musical, dopo "Piccole Donne", che approda nel teatro di via Fiume, dopo anni di assenza di questo genere. L’ingresso è a offerta libera, per sostenere le attività del gruppo teatrale della città. La.La.