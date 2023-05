Musica lirica, biblioteca e clima A Cinisello 3 progetti da premio

di Massimiliano Saggese

Il Comune di Cinisello conquista un posto nelle graduatorie di ben tre progetti di ambito culturale e sociale con il ruolo di capofila e il punteggio più alto rispetto ad altri Comuni italiani, per un bando nazionale. È notizia delle ultime ore la conferma dei finanziamenti per un totale di 645mila euro, che testimoniano la vitalità dell’Amministrazione comunale e l’alto livello di professionalità degli uffici, in particolare degli Uffici Cultura ed Europa. "Con questi progetti Cinisello Balsamo fa il pieno di opportunità per la città e per i cittadini. Nell’arco di una giornata abbiamo ricevuto sia il riconoscimento della qualità della progettazione svolta, sia la soddisfazione di raccogliere i frutti di un lavoro ormai affinato dall’esperienza e dalla capacità di visione. Una conferma premiata con 645mila euro che risulta particolarmente significativa in questo momento, che ci vede all’inizio di un nuovo mandato, carichi di rinnovata energia, ma sempre nel segno della continuità", sono le parole del sindaco Giacomo Ghilardi e dell’assessore alla Cultura Daniela Maggi, che da questa legislatura unisce anche la delega all’Ufficio Europa. Per il primo progetto, “UrbanOpera”, Cinisello punta a coinvolgere le scuole con la collaborazione di circa 15 partner.

L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza della musica lirica, oggi ancora limitata a contesti elitari, ma in realtà strumento carico di emozioni che si presta a percorsi estremamente versatili, divertenti e culturalmente accessibili a tutti per facilitare processi di riconoscimento sociale, di crescita e consapevolezza di sé. Il contributo di circa 320mila euro riconosciuto dal ministero, nell’ambito del bando per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di minorenni, sarà destinato a finanziare eventi di lirica diffusa, tra cui concerti, laboratori e spettacoli, percorsi socioeducativi e workshop per classi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Un secondo progetto finanziato con bando ministeriale ottiene il posto più alto della graduatoria con 96 punti su 100 e 200mila euro. “Book…your place!” si concentrerà sul Centro culturale Pertini (nella foto), con investimenti volti a sviluppare e ammodernare le aree dedicate ai più giovani, tra cui un ampliamento della gaming zone per migliorare la sezione educational.Infine, risorse europee per 125mila euro andranno a finanziare “Youth Participation in Creating Resilient Cities”, nell’ambito del bando “Town Twinning”. Un gemellaggio del Comune con la città turca Edremit per potenziare lo scambio di know-how tra autorità locali e favorire il confronto di esperienze di adattamento ai cambiamenti climatici tra le autorità locali in Turchia eo nell’Unione Europea. Il progetto si propone inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate al clima e all’ambiente.