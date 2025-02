Museo Leonardo3, appello a Mattarella

Un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, al ministro Alessandro Giuli e al governatore Attilio Fontana affinché "ci aiutino a aprire un dialogo con l’amministrazione comunale che si rifiuta anche solo di dialogare con noi". L’ha lanciato Massimiliano Lisa, direttore e co-fondatore del Museo Leonardo3 in Galleria Vittorio Emanuele. Secondo il direttore il museo rischia la chiusura per il mancato rinnovo della concessione degli spazi su più piani in Galleria. ll museo - spiega una nota - si sviluppa in uno spazio di proprietà del Comune, "dato in concessione a una società terza con la quale Leonardo3 ha un contratto di collaborazione". Nel 2023 - dice il museo - "il Demanio ha cambiato interpretazione della situazione contrattuale, sostenendo che non si trattasse di una collaborazione, bensì di una subconcessione, non autorizzata". Sebbene Leonardo3 e il concessionario sostengano non si tratti di subconcessione, per Lisa il Comune avrebbe comunque avuto facoltà di accettarla, o di avallare la cessione degli spazi al museo. Da parte sua, Palazzo Marino ha spiegato in una nota che "l’amministrazione comunale non ha né l’intento né la facoltà di interrompere l’attività espositiva, anzi ha inteso salvaguardare la prosecuzione dell’attività museale quantomeno fino alla definizione del contenzioso con il concessionario". Il Comune inoltre spiega che, al momento della scadenza del contratto in essere con il concessionario, l’assegnazione degli spazi seguirà l’iter della procedura ad evidenza pubblica.