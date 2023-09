Museo del Novecento, via libera alla passerella tra i due edifici: la Giunta approva il progetto di raddoppio

Milano – La giunta del Comune di Milano ha approvato il progetto definitivo dell'ampliamento del Museo del Novecento nel secondo Arengario, che comprende anche la passerella che unisce i due edifici. Lo ha reso noto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi al termine dei lavori del Forum della Cultura. Questo significa che si potrà partire con la gara per l'affidamento dei lavori. Il secondo Arengario, come ha spiegato Sacchi, "sarà totalmente dedicato al contemporaneo”.

Sono circa 500 le persone che hanno assistito in presenza agli incontri del Forum della Cultura al Castello Sforzesco. E 720 quelle che hanno seguito i singoli talk in diretta streaming sia attraverso YouTube che attraverso la web TV del Comune di Milano. In occasione della chiusura del forum Sacchi ha anche annunciato che, "visto il successo di questa prima edizione, il forum diventerà un appuntamento fisso annuale”.