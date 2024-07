Musei comunali, presto nuovi sistemi di sicurezza. Bds vince la gara, la Giunta stanzia 264mila euro

L’obiettivo? Rinnovare in tempi brevi gli impianti di sicurezza (videosorveglianza, antincendio, diffusione sonora, antintrusione, Tag) presenti nei musei e nelle sedi espositive comunali. Palazzo Marino ha lanciato una gara per selezionare l’azienda che fornirà gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo sopra indicato. Il bando si è appena concluso e in una determina del settore Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi sono illustrati i risultati. Vediamoli nei dettagli. La commissione tecnica comunale ha deciso di approvare l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della fornitura per l’ammodernamento degli impianti di sicurezza dei musei e delle sedi espositive in carico alla Direzione Cultura del Comune a Bds Spa, che ha conseguito punteggio complessivo finale pari a 82,70/100.

Quattro le offerte complessivamente arrivate negliu uffici comunali. Oltre a Bds Spa, sono scese in campo Selcom Spa (81,50 punti), Saet Impianti (72,93) e Vigilate Srl (71,54).

Fin qui, la conclusione della gara. Ma da dove è iniziato l’inter per la sostituzione dei sistemi di videosorveglianza dei musei e delle sedi espositive comunali? Nella determina sopracitata, si legge che "l’Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi, in linea con le attività del proprio Ufficio Tecnico Edifici Storico Artistici, ha in capo l’attività di manutenzione e conduzione degli impianti di sicurezza dei musei e delle sedi espositive in carico alla Direzione Cultura del Comune di Milano".

L’atto prosegue specificando che "nell’ambito di tale attività l’ufficio ha condotto un’analisi sullo stato di fatto degli impianti di sicurezza (videosorveglianza, antincendio, diffusione sonora, antintrusione, Tag) presenti nelle varie sedi, allo scopo di verificarne le attuali condizioni e valutare l’opzione di un nuovo assetto, anche in relazione ad una gestione unitaria di tutte le sedi, e quindi avviare un processo di ammodernamento degli impianti stessi". Palazzo Marino ha deciso di approvare una spesa di 264.974 euro.

Massimiliano Mingoia