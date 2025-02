Muscogiuri lascia la Giunta

Si dimette dalla Giunta per sopraggiunti impegni lavorativi l’assessora di Forza Italia Stefania Muscogiuri. Le deleghe alle attività produttive, al lavoro, ai mercati e alla rigenerazione urbana restano ad interim al sindaco cormanese Luigi Magistro. In un breve comunicato, Muscogiuri precisa che "mio malgrado, sono costretta a non continuare oltre nel mio mandato da assessore. Rivolgo a tutti il mio grazie per il sostegno e la collaborazione rivoltami in questo breve periodo".

L’attuale Giunta di centrodestra è in carica dalla fine dello scorso giugno, dopo la vittoria del sindaco Magistro alle Comunali: "A nome di tutta la giunta, ringrazio Stefania Muscogiuri per il suo lavoro e il suo apporto al nostro gruppo in questi mesi, nei quali la sua professionalità e la sua preparazione sono sempre state di qualità tangibili. – conclude il primo cittadino Magistro - Le auguriamo con affetto buon lavoro per il futuro". Al posto di Muscogiuri non potrà che essere nominata una donna, nel rispetto delle quote rosa in giunta: ora ci sono una donna e quattro uomini.

Giu.Na.