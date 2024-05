Muratore con esperienza. Riparatore macchine laser

Muratore con esperienza, 1 posto

Sede di lavoro: Arese. Codice offerta Afolmet: 78159

Contratto: tempo determinato finalizzato indeterminato, full time 40 ore. Per espansione e per sostituzione di personale dimissionario, si ricercano risorse con esperienza come muratori, e in possesso di patente B. Devono essere in grado di dare supporto ai colleghi in cantiere, ma anche di portare a termine lavori in autonomia. L’inserimento è immediato.

Riparatore macchine di marcatura e laser, 1 posto

Sede di lavoro: Pero. Codice offerta Afolmet: 73323

Contratto: tempo determinato sei mesi finalizzato indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, all’interno di una realtà che si occupa di vendita e riparazione di macchine di marcatura e laser, verrà impiegata nella preparazione delle macchine nuove, nella riparazione di macchine guaste e nella manutenzione di quelle installate presso i clienti, nonché nell’utilizzo del laser per le incisioni. Retribuzione: indicativamente Ral 20/22mila euro.

