Berlusconi vola su Alitalia: il nuovo murale comparso all’aeroporto di Malpensa (nel mezzo delle polemiche)

Milano – L’arte di strada torna a interrogare il rapporto degli italiani con Silvio Berlusconi. L’artista aleXsandro Palombo ha presentato la sua nuova opera “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”, un murale che ritrae l’ex Cavaliere a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre saluta con la mano sinistra nel suo gesto caratteristico. Un’immagine provocatoria che arriva dopo le polemiche sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa.

La battaglia legale che coinvolge lo scalo lombardo si è infatti complicata ulteriormente. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Lombardia ha rinviato a gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’eventuale conferma del nome “Malpensa Silvio Berlusconi”, come confermato dalla recente ordinanza del 9 giugno. Una decisione che prolunga l’incertezza su una delle questioni più divisive degli ultimi mesi.

Berlusconi con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto

La controversia era iniziata l’11 luglio 2024, quando il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, aveva ufficialmente intitolato l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La giunta del comune di Milano aveva approvato una delibera per fare il ricorso al Tar contro la nuova intitolazione, insieme ad altri nove comuni limitrofi allo scalo, tra cui Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo.

Il primo round della battaglia legale si era concluso a novembre 2024, quando il Tar aveva respinto la richiesta di sospensiva presentata dai comuni, spiegando che non c’era il “periculum in mora”, cioè una situazione di urgenza che giustificasse la sospensione dell’intitolazione. I giudici non avevano riscontrato una gravità tale da rendere necessario l’intervento immediato del tribunale.

La decisione ministeriale aveva infatti seguito un iter considerato regolare dalle autorità competenti, generando però forti polemiche politiche. Il ministero aveva espresso “grande soddisfazione” per la decisione del Tar, mentre l’opposizione aveva criticato quella che considerava una scelta divisiva e inappropriata.

Una precedente operata di Palombo dedicata a Berlusconi, poi rimossa

Il caso dell’aeroporto riflette un dibattito più ampio sul lascito di Berlusconi nella società italiana, tema che aleXsandro Palombo ha sempre affrontato nelle sue opere. L’artista milanese, noto per i suoi murales provocatori, aveva già dedicato diverse opere all’ex premier, tra cui il celebre “Self-Made Man” realizzato nel 2023 in via Volturno, proprio dove Berlusconi era nato.

Il nuovo murale “Welcome to Silvio Berlusconi Airport” si inserisce in questo filone artistico, utilizzando l’ironia e la provocazione per stimolare la riflessione pubblica su figure controverse della politica italiana. L’immagine del Cavaliere che "cavalca" l’aereo Alitalia diventa metafora di un rapporto complesso tra potere, comunicazione e trasporti che ha caratterizzato decenni di storia italiana.