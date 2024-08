Municipio 9, le piazze del cinema

In partenza la terza edizione di “Vicini di cinema”, la rassegna gratuita che animerà i quartieri del Municipio 9 con film adatti a tutta la famiglia proiettati all’aperto nelle piazze e nei parchi dei quartieri.

Le proiezioni saranno cura dell’associazione culturale Cinevan che porterà il suo cinema mobile in alcune delle piazze rigenerate del Municipio 9, per valorizzarne la nuova destinazione d’uso. La rassegna inizierà giovedì 29 agosto a Niguarda, in piazza Belloveso, con il cartone animato targato Walt Disney “Zootropolis”. Le proiezioni proseguiranno poi lunedì 2 settembre alla Bovisa, in piazza Schiavone, con la pellicola “Clifforrd grande cane rosso”. Martedì 3 settembre si farà tappa presso la nuovissima Vasca di laminazione del Seveso, inaugurata la scorsa primavera nel quartiere Bruzzano e sulle cui sponde verrà proiettato un altro capolavoro della Disney “La sirenetta” nella sua originale versione animata nel 1989 vincitrice di due Oscar (miglio Colonna sonora e milgio canzone). Il 5 settembre, in piazza Gasparri nel quartiere Comasina, verrà proiettato “Il piccolo yeti”. Infine, il 6 settembre la rassegna terminerà all’Isola, in via Toce, con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, la favola animata con i disegni di Lorenzo Mattoti con il Re degli orsi alla guida del suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini e il malvagio Granduca.

Tutte le serate in programma avranno inizio alle ore 20.15, saranno gratuite e ad accesso libero fino ad un massimo di 100 persone. Gli organizzatori, come nelle scorse edizioni, consigliano di portare il cuscino da casa, in alternativa verranno forniti dei cuscini per sedersi.