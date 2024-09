Municipi, ripristinati gli stipendi degli eletti

Via libera della Giunta a una proposta di delibera rivolta al Consiglio comunale, che servirà a sbloccare le indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi decentrati. Il testo, che recepisce il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF, pubblicato lunedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale, ripristina gli emolumenti come segue: al presidente di Municipio un’indennità mensile di funzione pari al 60% dell’indennità mensile di funzione degli assessori comunali; agli assessori municipali un’indennità mensile di funzione pari al 40% dell’indennità mensile di funzione riconosciuta al presidente di Municipio; ai consiglieri municipali un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio municipale e delle Commissioni consiliari municipali pari al 50% del gettone riconosciuto ai consiglieri comunali, per un numero massimo di 11 gettoni al mese; al presidente del Consiglio di Municipio un’indennità mensile di funzione pari al 30% dell’indennità mensile di funzione del Presidente di Municipio. "Questa proposta di delibera – dichiara l’assessora al Decentramento Gaia Romani (nella foto) – ci permetterà di chiudere un capitolo sofferto".